45 tonluk tank Güvercin Adası'na taşındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da dalış turizmine katkı sağlaması için Kaş ilçesinde batırılan 45 tonluk tank, Güvercin Adası mevkisine taşındı.
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Kaş Limanı'nda 5 metre derinliğe batırılan tank, balonlar yardımıyla çıkarıldı.
Turizme katkı sunması için TSK'dan temin edilen 45 tonluk tank, Güvercin Adası mevkisine götürülerek 20 metre derinliğe indirildi.
Batırılan tankla turizm sektörünün çeşitlenmesi ve dalış turizminin gelişmesi hedefleniyor.