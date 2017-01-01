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Güneydoğu'dan 721 milyon dolarlık ihracat

23 Mayıs 2017 Salı, 10:14

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 4 ayında, 721 milyon 484 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamülleri ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, bölgenin ihracattaki rolünün arttığını belirtti.

İhracatta bu yıl buğday unu, bitkisel yağlar ve makarnanın öne çıktığına dikkati çeken Altunkaya, fuarların çok büyük önemi olduğunu vurguladı.

Yenilikçi çalışmalarla dünyanın farklı noktalarına ihracat yapmaya çalıştıklarına değinen Altunkaya, bölgenin, Türkiye ihracatına büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Bölgenin ocak-nisan dönemi ihracatına ilişkin değerlendirmede bulunan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı noktalarına ihracat yapıyoruz ama bu satışların büyük bir kısmını Ortadoğu’ya gerçekleştiriyoruz. 4 ayda Ortadoğu’ya 547 milyon 711 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Afrika ülkelerine 127 milyon 200 bin dolarlık dış satım yaptık. İhracatın kalan kısmını da diğer bölgelere gerçekleştirirdik."


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