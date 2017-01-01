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MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) düzenlenecek ve iki gün sürecek, "Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu"na 200 bilim adamı katılacak.

MŞÜ'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Doğan'ın başkanlığını yapacağı sempozyumun açılışında, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen ve Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, "15 Temmuz'un Türkiye Toplumuna Etkileri" başlıklı oturuma katılacak.

15 Temmuz darbe girişiminin çeşitli yönleriyle tartışılacağı, 36 oturumun gerçekleştirileceği ve 200 bilim adamının yer alacağı sempozyumun sonunda TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da "2023 Hedeflerine Doğru Büyük Türkiye" başlıklı konferans vereceği duyuruldu.

- 15 Temmuz akademik gözle incelenecek"

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fetih Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyum dolayısıyla uluslararası alanda ünlü akademisyen, bilim adamı ve siyasetçilerin kenti ziyaret edeceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Sempozyumda akademik içeriği olan siyaset, din, felsefe ve sosyoloji bilimleri ile sanata kadar değişik alanlarda uzman kişilerce akademik niteliği yüksek 130 tebliğ sunulacak. Sempozyumumuz Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Daha önce 15 Temmuz'la ilgili sempozyumlar yapıldı. Ama bu sempozyumlar ulusal veya küçük ölçekli katılımlıydı. En önemli hususlardan biri darbe sürecinin öncesi, darbe sırasında yaşananlar ve darbe sonrası süreçte Türkiye'de yaşananlar. Bu konular akademik bir gözle incelenecek ve irdelenecek."

- "Çok önemli ve özgün bir sempozyum olacak"

Polat, halka açık sempozyuma çevre illerden akademisyenler ve vatandaşların da katılmasının beklendiğini aktardı.

Sempozyumda, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle darbe girişimi sürecini değerlendirmeye çalışacaklarını anlatan Polat, "Sempozyumlarda bilim adamları ve akademisyenler konuşur ama sivil toplum kuruluşları çok müdahil olmazlar. Biz, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren sempozyum olmasını istedik. Çok önemli ve özgün bir sempozyum olacağını düşünüyorum." dedi.

Polat, sempozyuma katkı sunan Muş Valiliği ve Muş Belediyesine teşekkür etti.