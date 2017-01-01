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Kuzu "Badem" sahibinin peşinden ayrılmıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 10:29

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 46 yaşındaki Nedim Yıkılmaz, evinde bakımını üstlendiği ikinci kuzusunu da yanından ayırmıyor.

Bir şirkette işçi olarak çalışan Yıkılmaz, yaklaşık iki ay önce Musabeyli Boğazı köyünde doğan ve annesinin bakmadığı üç günlük kuzuyu şehirdeki evine getirdi.

Yaşadığı apartmanın 5. katındaki dairesinde kuzunun bakımını üstlenen Yıkılmaz, altını bezle bağlayıp bebek gibi baktığı kuzuyu her yere beraberinde götürüyor.

Markete dahi kuzusuyla giden Yıkılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Badem" ismini verdikleri kuzunun adeta aile fertlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Yıkılmaz, iki ay önce köye gittiklerinde ikiz olarak doğan kuzuya annesinin bakmadığını ve sahibinin biberon ile beslediğini aktardı.

Sahibinin hayvanlarının sayısı çok olduğu için Badem ile yeterince ilgilenemediğini anlatan Yıkılmaz, "Kuzuyu alıp eve getirdim. İki aydır evde bakıyoruz. Apartmanın 5. katında besliyoruz. Altını bezle bağlıyoruz, günlük yıkıyoruz. Gittiğim yerlere de birlikte gidiyoruz. Birlikte market alışverişi yaptık." dedi.

Geçen yıl da aynı şekilde "Edi" adını verdikleri bir kuzuyu evlerinde büyüttüklerini ve daha sonra sahibine teslim ettiklerini anlatan Yıkılmaz, havalar biraz daha ısındıktan sonra kuzuyu tekrar köye götürerek annesinin yanına bırakacağını sözlerine ekledi.

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