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Sakarya Ticaret Borsası

23 Mayıs 2017 Salı, 11:16
SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,15 liradan satıldı.

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Mısır dane Kg 0,94 0,95 0,94TS
Kabuklu fındık Kg 9,45 10,52 10,15TS
Pirinç pilavlık Kg 2,29 2,29 2,29TS
İç fındık (11-13 mm) Kg 21,00 21,00 21,00TS

TS: Tüccar Satışı

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