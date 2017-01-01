Sakarya Ticaret Borsası

Ürün
Birim
En az fiyat (TL)
En fazla fiyat (TL)
Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
|Kg
|0,94
|0,95
|0,94
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,45
|10,52
|10,15
|TS
|Pirinç pilavlık
|Kg
|2,29
|2,29
|2,29
|TS
|İç fındık (11-13 mm)
|Kg
|21,00
|21,00
|21,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
Ürün
Birim
En az fiyat (TL)
En fazla fiyat (TL)
Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
|Kg
|0,94
|0,95
|0,94
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,45
|10,52
|10,15
|TS
|Pirinç pilavlık
|Kg
|2,29
|2,29
|2,29
|TS
|İç fındık (11-13 mm)
|Kg
|21,00
|21,00
|21,00
|TS
TS: Tüccar Satışı