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"100 yıl önce Hasankeyf" resim sergisi

23 Mayıs 2017 Salı, 11:56
"100 yıl önce Hasankeyf" resim sergisi

BATMAN (AA) - Batman'da "100 yıl önce Hasankeyf" konulu resim sergisi açıldı.

Müzeler Haftası nedeniyle Batman Müzesinde, İngiliz fotoğrafçı ve gezgin Gertrude Margaret Lowthian Bell'in 1911 yılında antik kent Hasankeyf'te çektiği 25 fotoğraftan oluşan sergi açıldı. Batmanlılar sergiye büyük ilgi gösterdi.

Batman Müze Müdürü Feriha Baş yaptığı konuşmada, amaçlarının sergiyle Hasankeyf'in tarihi dokusunun nasıl korunduğunu göstermek olduğunu belirtti. Baş, "100 yıl önce Hasankeyf'in tarihi dokusu ve o dönem yaşayan insanların sosyal yaşantısının nasıl olduğu yönünde izleyicilere bilgi veriyoruz." dedi.

Sergi 24 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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