Adana'da uyuşturucu operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 450 pakette 4 kilo 300 gram esrar, 2 bin 375 uyuşturucu hap, 90 gram eroin, 350 kök Hint keneviri, ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca, kılıç ve iki bıçak ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Çamlıbel, Uçak, Akkapı ve Hürriyet mahallelerinde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine çok sayıda sivil ekiple belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, şüpheliler F.B. (14), Veysel B. (19), Yakup D. (21), İzzettin A. (22), Eren K. (25), Fırat Ö. (27), Osman K. (31), Yunus Y. (32) ve Ramazan R. (40) yakalandı.

Bölgede yapılan aramalarda, 450 pakette 4 kilo 300 gram esrar, 2 bin 375 uyuşturucu hap, 90 gram eroin, 350 kök Hint keneviri, ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca, kılıç, iki bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri, "Büyük devletimizden özür diliyoruz." dedi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

- Operasyon kamerada

Öte yandan operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, ekipten bir sivil polisin, içinde iki kişinin bulunduğu otomobili silah doğrultarak durdurduğu görüldü.

Araçta yapılan aramada iki küçük pakette esrar bulunurken, yakalanan şüphelilerin üzeri arandıktan sonra ekip aracına bindirildi.

Görüntülerde, başka bir adreste ise araçlarından inen polisler, kaldırımda bekleyen uyuşturucu satıcılarını yakalamaya çalışıyor. Kaçan şüphelilerden bazıları kovalamaca sonucu yakalanıyor. Yere yatılan şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınıyor.

Ekipler, yaptıkları aramalarda şüphelilerin kaçarken yere attığı ve arazide taşın altına sakladığı esrar ve uyuşturucu hapları da buluyor.