ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

23 Mayıs 2017 Salı, 12:50

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında 4 kişi yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte mensup oldukları ve finans desteği sağladıkları iddia edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalıştıkları özel şirketlerden çıkarıldıkları belirlenen N.S, S.B, Y.İ. ve C.K, kent merkezindeki ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER
Valilik personeline iş güvenliği eğitimi
YEREL

VALİLİK PERSONELİNE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Nevşehir'deki ATV kazası
YEREL

NEVŞEHİR'DEKİ ATV KAZASI
Kırşehir'de İHA ve drone uçuşlarına sınırlama
YEREL

KIRŞEHİR'DE İHA VE DRONE UÇUŞLARINA SINIRLAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...