Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında 4 kişi yakalandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte mensup oldukları ve finans desteği sağladıkları iddia edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma yaptı.
Çalıştıkları özel şirketlerden çıkarıldıkları belirlenen N.S, S.B, Y.İ. ve C.K, kent merkezindeki ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.