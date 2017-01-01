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Sivas'ta kar yağışı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:51
Sivas'ta kar yağışı

SİVAS (AA) - Sivas-Suşehri karayolunun 2010 rakımlı Geminbeli geçidinde kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan önemli geçitler arasında yer alan Geminbeli'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, geçitte karla mücadele çalışması yaptı.

Mayısta kar sürpriziyle karşılaşanlar şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla kar yağışını görüntülerken, kimisi de geçitte kar topu oynadı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerden Serhat Ballıca, "Burası Sivas, karın ne zaman yağacağı belli olmaz." dedi.

Gaziantep'e yolculuk yapan ve Geminbeli geçidini kullanan bir sürücü de Gaziantep'te havaların sıcak olduğunu, serinlemek için klima kullandıklarını belirterek, “Her şey Allah’tandır. Mayıs’da da yağdırır, Haziran’da da yağdırır.” diye konuştu.

Öte yandan, Geminbeli geçidine 1 kilometre mesafedeki bölgede ise bahar mevsiminin etkili olduğu görüldü.

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