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Giresun'da külleme ile mücadeleye yağmur engeli

23 Mayıs 2017 Salı, 14:10
Giresun'da külleme ile mücadeleye yağmur engeli

GİRESUN (AA) - Giresun'da yaklaşık iki haftadır devam eden yağışlı hava nedeniyle külleme hastalığıyla yeterli mücadele yapılamadığı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fındıkta külleme hastalığının geçmiş yıllarda fındık bahçelerinde yoğun zararlara neden olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, hastalığın fındıkta hem verim hem de kalite kayıplarına neden olduğu kaydedildi.

Fındıkta külleme hastalığına karşı birinci ilaçlama döneminde hava şartlarının uygun gitmemesi nedeniyle yeterli ilaçlı mücadele yapılamadığı aktarılan açıklamada, "Müdürlüğümüzün teknik elemanlarınca yapılan arazi kontrollerinde spor gelişimini hava şartları baskı altına almasına rağmen, hastalığın yapraklarda ve çotanaklarda zuruf yüzeylerinde bulaşma yaptığı görülmüş, havaların ısınmasıyla birlikte uygun ortam oluştuğunda hastalığın daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilaçlamalarda atomizör kullanılması ve ocak başına en az 1 litre ilaçlı su atılması gerektiği belirtildi.

İlaçlamadan 21 gün sonrasına kadar söz konusu bahçelerde hayvan otlatılmaması ve meyve yenmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan ve tavsiye edilmeyen bitki koruma ürünü kullanılmaması gerektiği ifade edildi.

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