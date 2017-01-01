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ANTALYA (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bence dün imzaladığımız ortak beyan, Türkiye'nin ve Rusya'nın çıkarına. Neredeyse bütün sorunları çözdük, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Medya Forumu'na katılan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye ve küresel ekonomiye yönelik İngilizce bir sunum yaptı, ardından yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sunumunda küresel ekonominin ivme kazandığını kaydeden Şimşek, toparlanmanın sadece gelişmiş ve yükselen pazarlarda değil, gelişmekte olan pazarlarda da yaşandığını dile getirdi.

Belçika'dan gelen bir gazetecinin, "Şu anda Türkiye'de OHAL var, acaba yatırımcıların güvenini temin etmek için ne yapıyorsunuz?" sorusu üzerine Şimşek, gerçekliğin algıdan daha önemli olduğunu, fakat bunun istedikleri kadar olmadığını bildirdi. Bunun için birçok şey yapılabileceğine değinen Şimşek, "İlk olarak gerçekliği geliştirmemiz gerekiyor, bu da tabii ki yapısal reformlar gerektiren bir şey. Büyüme politikasına, genişleme politikasına bakılmaksızın AB'ye katılım yoluna devam etmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi standartları, temel özgürlükler ve haklar açısından Türkiye'nin izlemesi gereken en iyi yol ve AB için en iyi yol, ilk olarak daha fazla yapısal reform yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi AB'ye bağlı tutmak ve daha iyi iletişim kurmak gerektiğini vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin büyük travmalar yaşadığını, darbenin her yıl olan bir şey olmadığını, ayrıca terörün ve jeopolitiğin de önemli olduğunu aktardı. Şimşek, OHAL'in bir seçim olmadığını, iyi iletişimle Türkiye'de neden OHAL olduğunun açıklanması gerektiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yani daha iyi iletişim, AB yolculuğuna bağlı kalmak, bunu sürdürmek ve tabii ki daha fazla reform yapmak." dedi.

- "Domates gibi şeylere falan takılıp kalmak istemiyoruz"

Rusya'dan gelen bir gazetecinin, "Dün Rus meslektaşınızla ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzaladınız. Bu sizi tatmin etti mi?" sorusu üzerine Şimşek, gerçek dünyada "ödünleşmede" bulunulduğunu ve her iki tarafa da faydalı bir anlaşmaya ulaşmaya çalışıldığına değindi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Bence dün imzaladığımız ortak beyan, Türkiye'nin ve Rusya'nın çıkarına. Neredeyse bütün sorunları çözdük, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Neredeyse Kasım 2015 öncesi dönemine dönmüş durumdayız. Bu iyi bir haber. Rusya çok önemli bir komşu, çok önemli bir ticaret ortağı ve biz bunun devam etmesini, gelişmesini istiyoruz. Yani domates gibi şeylere falan takılıp kalmak istemiyoruz. Domatesten daha fazla şey demek ilişki. Evet tatmin oldum bu yapılan anlaşmadan."

- Türkiye'deki eğitim sistemi

Yunanistan'dan gelen bir gazetecinin, Türkiye'de özel sektörün orta öğretime dahil edildiğini belirterek, "Bu, özel okullara gidemeyen birçok insanın dini okullara gitmesine neden olmayacak mı?" sorusuna Şimşek, devletin eğitimden çıkmadığını, fakat özel sektörün eğitimdeki payının arttığını, bu konuda özel sektörün iyi de bir iş çıkardığını dile getirdi.

Özel okul sayısını artırmak istediklerini, özel okul ücretlerini ödeyemeyen çocukları başarılarına göre desteklediklerini aktaran Şimşek, Türkiye'de devlet okullarının tamamen ücretsiz olduğuna işaret etti. Dini okul oranının çok kısıtlı olduğunu belirten Şimşek, şu görüşlere yer verdi:

"Birçok ülkede bazı aileler çocuklarının daha güçlü bir dini temele sahip olmasını istiyor. Yani ister Türk vatandaşı, ister Müslüman olabilir, Hıristiyan olabilir, Sünni, Şii olabilir, tüm vatandaşlara devletin eşit mesafede olması gerekiyor ki insanlar inançlarını yaşayabilsinler. Şunu söyleyebilirim, Türkiye'nin daha köktenci bir yere gittiği korkusu doğru değil. Yani insanların inançlarını yaşamaları için kısıtlı bir alanları vardı. İnsanların, mesela başörtüsü ile okula gitmelerine izin verilmiyordu ve birçok kişi Avusturya'ya, İngiltere'ye gidiyordu okumak için. Biz bunun olmasına izin verdik ama bu ille de Türkiye'nin laik yapıdan uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Laiklik Türkiye için bir varlıktır. Birden fazla dinin etnik arka planı olduğu yerlerde zaten laiklik yardımcı oluyor. Orta Doğu'da dökülen kana bakın. Ya mezhebe dayalı ya da etnik. Bence en iyi şey, daha fazla demokrasi, daha fazla temel hak ve özgürlük ve hoşgörülü toplumlar, çoğulculuk."

- Türkiye-İran ilişkileri

Şimşek, İran'dan bir gazetecinin, "Türkiye ile İran arasındaki sorunların nasıl çözülebileceğine" ilişkin sorusuna, İran ve Türkiye'nin bölgede çok önemli birer oyuncu, İran'ın aynı zamanda da önemli bir ticaret ortağı olduğunu bildirdi.

Suriye konusunda Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın ve ABD'nin önemli rol oynayabileceğine dikkati çeken Şimşek, bir araya gelip samimiyetle bir çözüm aramak gerektiğini vurguladı.

Şimşek, konuyla ilgili bir soru üzerine TANAP'ın hem enerji arz güvenliği hem de Türkiye'nin enerji koridoru olması açısından önemli bir proje olduğunu, söz konusu projenin önümüzdeki sene devreye girmesini temenni etti.

- Türkiye ve ABD

ABD'den gelen bir gazetecinin, Trump döneminde iki ülke ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini sorması üzerine Şimşek, "ABD'nin daha önceleri anayasa hukukuyla ilgili eğitim almış bir başkanı vardı, şimdi evveliyatında iş adamlığı olan bir başkanı var. Sırf o açıdan bakacak olursak, Türkiye muhtemelen daha iyi ticaret ve yatırım olanaklarına kavuşacaktır yeni yönetim sayesinde." ifadesini kullandı.

ABD'nin dünyanın bir numaralı küresel ekonomisi olduğunu anımsatan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin de önemli bir ekonomi olduğunu, iki ülkenin ilişkilerinde bugüne kadar askeri, NATO gibi unsurların önemli rol oynadığını, fakat bundan sonra ticari yatırımların da önemli bir rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

Şimşek, Afrika kıtasının büyüme ölçeğine ve nüfusuna bakılacak olursa gelecekte ümit vaat eden bir ülke olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin Afrika'ya ciddi anlamda odaklandığını kaydetti.



