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YALOVA (AA) - Yalova'da "Madde Bağımlılığıyla Mücadele Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.

Yalova Valiliğinin organizasyonuyla Gazipaşa Caddesi'nde toplanan kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, uyuşturucu ile mücadeleye dikkati çekmek için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Tuğba Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelenin çok önemli olduğunu vurguladı. Güvenlik güçlerinin koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların desteğiyle uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uyuşturucuyla mücadele aslında terörle mücadeleye eş değerdir çünkü uyuşturucu başta terör örgütlerinin ve suç odaklarının bir finans kaynağıdır. Sadece finans kaynağı değil aynı zamanda geleceğimizin teminatı gençlerimizi tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden bir silahtır. Dolayısıyla uyuşturucuyla mücadelede de tıpkı terörle mücadelede olduğu gibi kararlı, tavizsiz yoğun bir uygulamayı hep birlikte sürdürmekteyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ülke genelinde uyuşturucuyla mücadelede çok önemli ve kıymetli adımlar atılmış, bu konuda yoğun çalışmalar sergilenmektedir."

Yılmaz, uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik çok yoğun bir mücadele sergilendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı seferber ettik. Bu konuda herkes mücadele etmektedir. İlimizde daha önce olmayan ayaktan tedavi merkezimizi de açmış olacağız. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen gençlerimiz, bu uyuşturucudan kurtulmak istediğini belirtecek ve biz onlara her türlü destekte bulunacağız. Bu merkezimiz yoğun bir çalışma gösterecek. Gençlerimizin her biri ya bir sporun dalı ya da bir sanat dalıyla buluşturulacak. Narkotik Eğitim Tırı'nı da bu kapsamda ilimize ikinci defa getirdik. Daha yapacağımız çok iş var. Önemli olan tüm vatandaşlarımızın, ailelerimizin, gençlerimizin yapılan bu çalışmaların farkında olması ve bu konuda bizlerle hareket etmesi."

Grup, daha sonra uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekmek için broşür dağıttı.