Adana'daki izinsiz gösteri

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ADANA(AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine izinsiz gösteri yapan grup içinde olduğu ileri sürülen kişinin 29 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı, 2 Mayıs 2016’da Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde terör örgütü PKK/KCK yandaşı yüzleri kapalı, ellerinde molotofkokteyli ve havai fişek bulunan kişilerin yaptığı izinsiz gösteriyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Savcı, dağılmaları için megafonla yapılan ikazlara aldırmayarak gösterilerini sürdüren eylemcilere yapılan müdahalede polislerin kaçarken takip edip bir evde yakaladığı ve üzerinden bir tüfek kartuşu çıktığı iddia edilen Bünyamin Z. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katılma" suçlarından iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame mahkeme heyetince yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi. Savcı, yakalanıp tutuklandıktan 11 gün sonra tahliye edilen şüphelinin 29 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, zanlının alınan el svapları üzerinde yapılan ön incelemede elinde atış artığı olan antinom mevcut olduğu belirtildi.

Bünyamin Z. ise iddianamede yer alan savunmasında, yakalandığı esnada nişanlısının evinde bulunduğunu belirtip suçlamayı kabul etmedi.

Polisten kaçan yüzü kapalı şahsı gördüğünü ifade eden Bünyamin Z, şöyle devam etti:

"Bu şahıs duvardan bahçeye atlayınca içerideki herkes gördü. Yüzü kapalı ve elinde tüfek olması nedeniyle korktuk. Kapı aralığından bakıyordum. Ahşap merdivenden dama çıkmaya başladı, bana hitaben 'Korkma, korkma' dedi. Elinde bulunan av tüfeğini yere düşürdü, 'Allah'ım' diye tepki gösterdi. Tüfeği almadan kaçtı. Yere düşen tüfeği aldım. Oysa babam, tüfeğe dokunmamamı söylemişti. Ağzında mermi vardı. Bir sakatlık çıkmasın diye fişeği çıkartıp cebime koydum. Polisler gelince de gördüklerimi anlattım."

Öte yandan, olayla ilgili ifadesi alınan 2 görgü tanığının beyanları doğrultusunda gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi.

Bünyamin Z'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

