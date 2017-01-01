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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

23 Mayıs 2017 Salı, 14:52

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalıştıkları kurumlardan bir süre önce ihraç edilen, değişik meslek gruplarından 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.


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