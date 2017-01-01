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GAZİANTEP (AA) - Irak'ın Kuzeyindeki Erbil kentinin Vali Yardımcısı Tahir Abdullah Osman başkanlığındaki Irak heyeti, Gaziantep 10. Domotex Turkey Halı Fuarı'nı ziyaret etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO)'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı ziyaret eden Irak heyeti, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'i de ziyaret ederek iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, heyetle GTO'nun Erbil Ofisi’nin çalışmaları ve Irak-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, Irak pazarının büyük potansiyel taşıdığına dikkati çekti.

Hıdıroğlu, Türkiye-Irak ticaretinde Gaziantep’in büyük rolü oluğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır en büyük ihracat pazarımız olan Irak, gelecek için de büyük potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli her iki tarafın çıkarına kullanabilmek için iş birliklerine hazırız. Bu potansiyelin en iyi şekilde kullanılması için oda olarak her türlü altyapıyı hazırlamaya çalışıyoruz. Türk mallarının Irak'ın güneyine gitmesinde ikinci bir gümrük alınması ve Türk tırlarının engellenmesi gibi bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunun için yardım istiyoruz."

- "Ticaret iyi olursa siyasi ilişkiler de düzelir"

Ticaret sayesinde siyasi ilişkilerin de düzelebileceğini ifade eden Erbil Vali Yardımcısı Osman ise Türkiye ile ticari ilişkilerin gelişmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazır oldukları ifade etti.

Türkiye ile Irak'ın komşu olduklarını vurgulayan Osman, iki ülkenin ticari ilişkilerinin artmasının, bölgedeki sorunların da çözümüne ciddi katkı sağlayacağına olan inancını belirtti.

Osman, "Ticari ilişkilerin daha güçlü ve daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için desteğe hazırız. Gaziantep’i çok iyi tanıyoruz, güçlü ilişkilerimiz mevcut. Hem ticaret yapıyoruz hem de yüksek öğrenim konusunda Gaziantep'teki üniversiteleri tercih ediyoruz. İlişkilerimizi daha da güçlendirmek için Gaziantep'teki firmaları ülkemize yatırıma yapmaya bekliyoruz. Son iki yıldır yaşanan sıkıntılar ticareti de etkiliyor. Bu süreçte özellikle bazı müteahhitlik işleri askıya alındı. Ancak biz Türk yatırımcıları yerel yatırımcılarımızdan ayrı tutmuyoruz. Kayıplarını telafi etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.