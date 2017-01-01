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Erzincan'daki FETÖ/PDY üyeliği davaları

23 Mayıs 2017 Salı, 15:27

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne 7 yıl 6'şar ay, birine ise 10 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla ayrı davalarda yargılanan tutuksuz yargılanan 5 sanığın duruşmalarına devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sırayla görülen duruşmalara, tutuklu sanıklar, yakınları ile avukatları ve tanıklar katıldı.

Duruşma salonlarına sırayla alınan sanıklar, yaptıkları savunmalarında iddianamede yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının ardından avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan eski polis memuru Rahmi Topçular, Mehmet Akif Çimen ve Recep Yazıcı’ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, sanık Harun Varankaya ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Fazlı Ö'nün dijital verilerinin incelenmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaların ardından ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde sanıkların FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtiliyor.

İddianame doğrultusunda sanık Fazlı Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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