İtfaiye ekipleri bu kez yuvasından düşen karganın imdadına yetişti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu, itfaiye görevlileri tarafından yerine konuldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarındaki ağaçta bulunan yuvadan bir karga yavrusunun düştüğünü gördü.
Yavruyu yüksekte olan yuvasına koyamayan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, karga yavrusunu bir kutuya yerleştirerek güvene aldı. Görevliler karga yavrusunu merdiven dayayarak ağaçtaki yuvasına bıraktı.
Çevrede toplanan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.