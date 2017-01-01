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GÜNCELLEME - Antalya'da "köpek gezdirme" cinayeti

23 Mayıs 2017 Salı, 16:18

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi, sabah saatlerinde köpeğini gezdirdiği için tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan turizm sektöründen emekli Selçuk Atasoy (62), "golden retriever" cinsi köpeğini gezdirmek için sabah saatlerinde evinden çıkarak 1898 Sokak'taki parka gitti.

Bu sırada parkın yanındaki apartmanda oturan oto elektrik dükkanı işleten Erol K. (55), Atasoy'a tepki gösterdi.

"Bu saatte köpek mi gezdirilir, havlamasından uyuyamıyoruz. Köpeğinizi bu parktan geçirmeyin" dediği belirtilen Erol K. ile komşusu Atasoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden tabancayla inen Erol K, Atasoy'a ateş etti.

Ağır yaralanan Atasoy, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Atasoy, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erol K. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Öldürülen Selçuk Atasoy'un bir arkadaşı, köpeği olay yerinden alınarak evine götürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen zanlının buradaki ifadesinde, "4 yıldır aynı evde oturduğunu ve evinin karşısındaki parkta vatandaşların sabah erken ve gece geç saatlerde köpeklerini getirdiklerini, oluşan gürültü nedeniyle rahatsız olduklarını" söylediği öğrenildi.

Sabah erken saatlerde yine köpek sesiyle uyandığını dile getiren Erol K'nin, "Daha önceden yine köpek nedeniyle davalık olduğum komşum Mehmet Ökçesiz ve isminin sonradan Selçuk olduğunu öğrendiğim kişi yine gürültü yapıyorlardı. 'Çekin gidin oradan' diye uyardım. Bu kişiler de bana 'Sana bir sorarız senin aklın da durur feleğini de şaşırtırız' dediler. Bunun üzerine 'Bekleyin, geliyorum' dedim. Aşağıya indiğimde Selçuk isimli kişi bana şemsiye ile saldırdı." iddiasında bulunduğu belirtildi.

- Olayın ardından hastaneye gidip tedavisini yaptırmış

Şemsiye darbeleriyle yere düştüğünü öne süren Erol K, bu sırada Selçuk Atasoy'un sol eli ile belinden tabanca çıkardığını, kendisine doğrulttuğunu iddia etti. Bileğini kavrayarak silahı ona doğru çevirdiğini öne süren Erol K, ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Tabanca şahsın elindeyken üç kez peş peşe ateş aldı. Şahıs yüz üstü yere düştü. Yaralıyken bana 'Senin dünyanı karartacağım' diye tehditler savuruyordu. Bunun üzerine şahsın elindeki tabancayı aldım ve aracımın sağ ön paspasının üzerine koydum. Otomobilim ile evimin yakınındaki Ticaret Borsası Semt Polikliniğine giderek tedavimi yaptırdım. Poliklinikteki polise giderek bilgi verdim. Ölen kişiyi tanımam. Husumetim yoktur. Evden kavga etmek amacıyla inmedim amacım uyarmaktı. Tabancayı çıkarınca amacım elindeki tabancayı almaktı. Tabanca bana ait değildir."

Zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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