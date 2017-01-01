Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından

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KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ı 66-64 yenerek seriyi 2-0'a getiren ve finale yükselen Kardemir Karabükspor'un başantrenörü Can Aksu, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah finali de alarak kupayı Karabük'e götürmek istiyoruz." dedi.

Aksu, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, serinin ilk maçı gibi bugünkü mücadelenin de oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi.

"Bu karşılaşmada zorlanacağımızı biliyorduk, rakip çok iyi hazırlanmıştı." diyen Aksu, "Müsabakaya kötü başladık. İstediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik. Savunmada birçok hata yaptık. Devre arasında arkadaşlarımızla konuştuk, yapacaklarımızı söyledik. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah finali de alarak kupayı Karabük'e götürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporseverlerin ilgisizliğinden şikayet eden Aksu, "Burada play-off oynanıyor ama salon bomboş. Kocaeli gerçekten spora önem veren bir kent ama burada kimseyi göremiyoruz. İnşallah final maçlarında iyi seyirci olur." ifadelerini kullandı.