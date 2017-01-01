Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı 21-45,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,12
|45,60
|33,92
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,00
|28,00
|26,12
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|36,00
|27,29
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|27,00
|28,00
|27,08
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|16,20
|17,00
|16,76
|HTS
|Patates
|KG
|1,50
|1,80
|1,76
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış