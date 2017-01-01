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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaya:

23 Mayıs 2017 Salı, 18:14

HATAY (AA) - Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, "Herhangi bir somut bilgiye ve belgeye dayanmaksızın, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle, temsil ettiğim Mustafa Kemal Üniversitesini ve beni karalama amaçlı yürütülen algı operasyonu karşısında, kurumumun ve şahsımın hukukunu korumak amacıyla her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, son bir ay içinde sosyal medya ve basında, şahsını ve üniversiteyi hedef alan iftira düzeyinde yanlış ifadelere yer verildiğini belirtti.

Bunun bir "karalama kampanyası" olduğunu bildiren Kaya, şunları kaydetti:

"Yazının içeriğindeki iddialar asılsızdır. Yapılan kara propagandada şahsım, hain darbecilerle beraber anılarak aleyhimde yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra üniversitemizde oluşturulan soruşturma komisyonları eliyle yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, FETÖ ile herhangi bir bağlantısı veya iltisaklı tespit edilen 115 akademik ve idari personel farklı zamanlarda yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiştir. Süreç halen devam etmektedir."

Üniversite yönetimi olarak FETÖ ile mücadele ettiklerini ve asılsız iftiraları kabul etmediğini vurgulayan Kaya, hem 2010 hem de 2014 yılında FETÖ terör örgütüne karşı rektör adayı olduğunu belirtti. Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ne bugün ne de yarın gelecek için vatanıma ve milletime hizmetten başka hesabım olmamıştır. Suç duyurusunda bulunduğum karalama kampanyaları ve yapılan haberler içerik bakımdan farklılık göstermemektedir. Bu oyunu görmek, doğruları araştırmak ve kamuoyunu aydınlatmada en büyük sorumluluk vatansever basın mensuplarına düşmektedir. Herhangi bir somut bilgiye ve belgeye dayanmaksızın, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle, temsil ettiğim Mustafa Kemal Üniversitesini ve beni karalama amaçlı yürütülen algı operasyonu karşısında kurumumun ve şahsımın hukukunu korumak amacıyla her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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