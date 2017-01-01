ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardemir Karabükspor'da Kayserispor mesaisi

23 Mayıs 2017 Salı, 18:29


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki halı sahada, teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan idman, ısınma koşusuyla start aldı.

Yaklaşık 2 saat süren idmanda kondisyon ve teknik çalışma yapıldı. Sakatlığı bulunan ve bu nedenle son oynanan Atiker Konyaspor maçında da forma giyemeyen Cristian Tanase ve Valerica Gaman ile Olafur Ingi Skulason takımla çalışmaya başladı.

İzinli olan kaleciler Ahmet Şahin ve Ercüment Kafkasyalı ise idmanda yer almadı.

Öte yandan, teknik heyet ve futbolcular, 47 yaşına giren Zoran Barisic'in doğun gününü pasta keserek kutladı.

İLGİLİ HABERLER
Ramazan denetimleri sürüyor
YEREL

RAMAZAN DENETİMLERİ SÜRÜYOR
Ramazan çadırı Kent Meydanında kuruldu
YEREL

RAMAZAN ÇADIRI KENT MEYDANINDA KURULDU
İl Başkanı Saylar, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL

İL BAŞKANI SAYLAR, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Ramazan davulcuları sınavla belirlendi
YEREL

RAMAZAN DAVULCULARI SINAVLA BELİRLENDİ

Sis farına ceza
YEREL

SİS FARINA CEZA
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut:
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR KULÜBÜ BAŞKANI TANKUT:
Başkan Aksoy, öğrencileri kampa gönderiyor
YEREL

BAŞKAN AKSOY, ÖĞRENCİLERİ KAMPA GÖNDERİYOR
Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, kızını evlendirdi
YEREL

TİCARET İL MÜDÜRÜ SEFA ÖZATA, KIZINI EVLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..