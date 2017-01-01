Şanlıurfa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı evlerin çatıları ve bahçe duvarlarında hasar oluştu.

İlçede gün boyunca aralıklarla yağan yağmur, öğleden sonra etkisini artırarak fırtına ve sağanağa dönüştü. Bu nedenle birkaç evin çatısı uçtu, bazı evlerin de bahçe duvarları yıkıldı. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi ve çatılardaki güneş enerjileri hasar gördü.

Bazı mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu, ilçedeki Antep Deresi taştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.

Evinin çatısı uçan Kemal Bozdağ, şans eseri kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Şükran Kuzu da fırtına nedeniyle evinin çatısında bulunan güneş enerjisi panelinin sokağa düştüğünü, bu nedenle büyük korku yaşadıklarını kaydetti.