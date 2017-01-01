Sakarya'da DEAŞ operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, fiziki ve teknik takip sonucu bazı kişilerin kentte örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve çatışma bölgelerine gitme arayışında oldukları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Türk uyruklu 8 kişi, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.