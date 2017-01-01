Samsun merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, kapatılan FEZA Koleji ve Sakarya Dershaneleri yöneticisi ile çalışanı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Abdullah Ü, Ali A, Mehmet Y. ve Ali I. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 7'si adli kontrol, 2'si ise savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Mayıs'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun, Bursa, İstanbul, Aksaray ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.