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KARABÜK (AA) - Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile sendikası arasında yürütülen ve 2 yılı kapsayan 13. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Bu toplu sözleşme, ananızın ak sütü gibi hepinize helal olsun." dedi.

Değirmenci, fabrikanın haddehane meydanında işçilere hitaben yaptığı konuşmada, toplu sözleşme sürecini anlattı.

Bugün toplu sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştıklarını belirten Değirmenci, "Eğer enflasyon 2018’in birinci ve ikinci altı ayında yüzde 5’leri geçmezse, yüzde 30 zam hayırlı olsun. Eğer enflasyon yüzde 5’i geçerse, enflasyon kadar olacak. Yani yüzde 6 olursa birer puan daha helal olsun. 2017-2018 yıllarını kapsayan dönem için ortalama yüzde 30 ücret artışı. Soysal yardımlarda artış yüzde 16,5." diye konuştu.

Yıllardır çözülemeyen bir kademe ilerlemesi olduğunu, işverenle bunun kavgasını verdikleri aktaran Değirmenci, "Bu son olsun, bitsin. Eski, yeni ayırımı olmasın" dediklerini anlatarak, "Bu sorunun çözümü de bize nasip oldu. 2018’in sonundan itibaren de herkes yaptığı işin kademesinde ücretini alacak. Bundan sonra burada kademe ilerlemesiyle ilgili bir tartışma yaşanmayacak. Bu toplu sözleşme, ananızın ak sütü gibi hepinize helal olsun." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, konuşmasının ardından işçilerle fabrikanın içindeki sendika temsilcilik binasına gitti.