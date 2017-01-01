Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, daha önce İzmit Sağlık Grup Başkanı olarak da görev yapan ve Kandıra Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimiyken KHK ile ihraç edilen tutuklu sanık Mehmet Salih Şenkal ile avukatı Burak Işık katıldı.

Şenkal, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ileri sürdü.

Örgütle bağı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Ufuk Sağlık Sen'e 2015 yılında üye olduğunu ve kısa bir süre sonra istifa ettiğini belirten Şenkal, Bank Asya'da hesabı olduğunu ancak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla para yatırmadığını savundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve suçsuz olduğunu iddia eden Şenkal, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Burak Işık, müvekkilinin Bank Asya dışında diğer bankalarda da hesabının olduğunu belirterek, "Müvekkilimin evinde yapılan aramada el konulan 1 dolardan parmak izi çıkmamıştır. Kendisi örgütün sembolü olarak bu parayı saklamamıştır. Zaten 1 dolar çocuklarının oyuncaklarının içinden çıkmıştır. Müvekkilimin mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını, beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istense de dosya kapsamına göre sanığın iddianamede delil olarak sunulan hususların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde hiyerarşik yapıya dahil olduğuna dair mahkumiyetine yeterli kesin deliller olmadığı ancak Bank Asya hesap hareketlerinden anlaşılacağı üzere örgütün finans kaynaklarından olan söz konusu bankada katılım hesabı açtırarak örgüte bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu anlaşıldığından, eylemin 5237 sayılı TCK 220/7 yollamasıyla TCK 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 5 maddesi uyarınca cezalandırılmasını, verilecek ceza miktarı ve tutukluluk süresinin göz önüne alınarak, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Sanığın, her ne kadar "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmiş olsa da bu suçun unsurlarının oluşmayacağı yönünde kanaat getiren mahkeme heyeti, sanık Mehmet Salih Şenkal'ı, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum etti.



Mahkeme ayrıca, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne aldığı sanığın, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine ve mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

