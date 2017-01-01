ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

23 Mayıs 2017 Salı, 22:46

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Darıca'da öğretmenlik yaparken KHK ile ihraç edilen tutuklu sanık Salim Tozlu katıldı.

Savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ileri süren Tozlu, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyesini talep etti.

Öğretmen arkadaşı tanık D.T'den telefon hattı alarak kendisine vermesini istediğini anlatan Tozlu, telefonu bir süre kullandığını ve daha sonra hattının kapandığını söyledi.

Kullandığı telefonda ByLock çıktığını ancak bu programı yüklemediğini ve kullanmadığını öne süren Tozlu, şunları kaydetti:

"Telefonda ByLock çıktığı için hattın sahibi olan D.T'yi polisler ifadeye çağırmış. Telefonu benim kullandığımı söyleyince ben yokken evime polisler gelmiş. Eşim aradı, durumu bana bildirdi. Ben de polislere buluşma yerini söyledim. Teslim olacaktım. Ancak üzerimdeki cep telefonumda kimsenin görmesini istemediğim, aileme ait görüntüler vardı. Bu nedenle telefonumu attım. Polise teslim etmedim. Ancak utandığım için telefonumu attığımı da o tarihte polislere söylemedim. Telefonumu suç unsuru olduğu için atmadım. Ben ve ailem, maddi ve manevi sıkıntı içindeyiz, suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

Tanık D.T. ise matematik öğretmeni olduğunu, sanıkla birlikte örgüte ait Darıca Anafen Dersanesinde birlikte çalıştıklarını ve daha sonra milli eğitime geçtiklerini söyledi.

Tanık, "Kendi adıma aldığım söz konusu hatta ByLock çıktığı için polis beni ifadeye çağırdı. Ben de hattın Salim Tozlu tarafından kullanıldığını söyledim. FETÖ soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edildim, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Salim Tozlu'yu, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Patlayan doğalgaz borusu korkuya sebep oldu
YEREL

PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU KORKUYA SEBEP OLDU
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
Kapasite kullanım oranı
YEREL

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Çocuk işçilerin önüne geçmek için toplandılar
YEREL

ÇOCUK İŞÇİLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TOPLANDILAR
İzmitli güreşçiler, 1. Lig yolunda
YEREL

İZMİTLİ GÜREŞÇİLER, 1. LİG YOLUNDA
Büyükşehir'den, bir gecede yaya köprüsü
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN, BİR GECEDE YAYA KÖPRÜSÜ
Başiskele'de yollara parke taş çalışması
YEREL

BAŞİSKELE'DE YOLLARA PARKE TAŞ ÇALIŞMASI
Büyükşehirli atıcılar Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ ATICILAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Darıcalı öğrenciler bisikletlerine kavuştu
YEREL

DARICALI ÖĞRENCİLER BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU
İzcilerden macera dolu kamp
YEREL

İZCİLERDEN MACERA DOLU KAMP
Rabi Kaya İslam Oyunlarında ikinci oldu
YEREL

RABİ KAYA İSLAM OYUNLARINDA İKİNCİ OLDU
Körfez'den Susuz'a kardeş desteği
YEREL

KÖRFEZ'DEN SUSUZ'A KARDEŞ DESTEĞİ
Başkan Yardımcısı Yılmaz, köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ, KÖYLERDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Başkan Köşker Silvan'da
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER SİLVAN'DA
Tır tiyatrosu yaz turnesine çıktı
YEREL

TIR TİYATROSU YAZ TURNESİNE ÇIKTI
Gebze'de üst yapı çalışmaları
YEREL

GEBZE'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
İzmit'te bisikletsiz ev kalmayacak
YEREL

İZMİT'TE BİSİKLETSİZ EV KALMAYACAK
İZMEK'te el emekleri sergileniyor
YEREL

İZMEK'TE EL EMEKLERİ SERGİLENİYOR
Kültür Tepesi Başkan Doğan'ın takibinde
YEREL

KÜLTÜR TEPESİ BAŞKAN DOĞAN'IN TAKİBİNDE
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

BİLGİSAYAR EFEKTİ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..