Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Darıca'da öğretmenlik yaparken KHK ile ihraç edilen tutuklu sanık Salim Tozlu katıldı.

Savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ileri süren Tozlu, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyesini talep etti.

Öğretmen arkadaşı tanık D.T'den telefon hattı alarak kendisine vermesini istediğini anlatan Tozlu, telefonu bir süre kullandığını ve daha sonra hattının kapandığını söyledi.

Kullandığı telefonda ByLock çıktığını ancak bu programı yüklemediğini ve kullanmadığını öne süren Tozlu, şunları kaydetti:

"Telefonda ByLock çıktığı için hattın sahibi olan D.T'yi polisler ifadeye çağırmış. Telefonu benim kullandığımı söyleyince ben yokken evime polisler gelmiş. Eşim aradı, durumu bana bildirdi. Ben de polislere buluşma yerini söyledim. Teslim olacaktım. Ancak üzerimdeki cep telefonumda kimsenin görmesini istemediğim, aileme ait görüntüler vardı. Bu nedenle telefonumu attım. Polise teslim etmedim. Ancak utandığım için telefonumu attığımı da o tarihte polislere söylemedim. Telefonumu suç unsuru olduğu için atmadım. Ben ve ailem, maddi ve manevi sıkıntı içindeyiz, suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

Tanık D.T. ise matematik öğretmeni olduğunu, sanıkla birlikte örgüte ait Darıca Anafen Dersanesinde birlikte çalıştıklarını ve daha sonra milli eğitime geçtiklerini söyledi.

Tanık, "Kendi adıma aldığım söz konusu hatta ByLock çıktığı için polis beni ifadeye çağırdı. Ben de hattın Salim Tozlu tarafından kullanıldığını söyledim. FETÖ soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edildim, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Salim Tozlu'yu, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.