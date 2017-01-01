Darbeci komutanın talimatlarını diğer sanıklar da doğruladı

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 36 eski askeri personelin yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hamza Yıldırımer ve Erkan İnan'ın yanı sıra 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel hazır bulundu.

Van T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Gürhan Aras ve teğmen Davut Özkaraca, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmanın ikinci gününde tüm sanık savunmaları tamamlandı.

Tutuksuz yargılanan Astsubay Serkan Gezer savunmasında, darbe teşebbüsünün olduğu gece taburun "WhatsApp" grubundan gelen alarm mesajıyla anladığını belirtti.

Kışladaki hazırlıklarının ardından çıkış için nizamiyeye gittiklerini dile getiren Serkan Gezer, "Burada eski tank yarbay Nihat Uçan ile karşılaştık ve bize görev verdi. Nizamiyede Nihat Uçan bizlere terör saldırısı olduğunu, MNG kargo önünde bir teğmen ve birkaç askerin zor durumda kaldığını söyleyerek oraya gitmemizi emretti. Kendisine MNG kargonun nerede olduğunu bilmediğimi ilettim. O da diğer tankların da o bölgeye gittiğini, onları takip etmem gerektiğini belirtti. Kurtarma görevine saat 01.30 civarlarında gitmek için yola çıktım. Fethiye Camisi'nin önünde halk toplanmıştı. Ben de darbe olduğunu duyunca sorumluluğumdaki askerlere birlikte dönüş yaptım." ifadesini kullandı.

Gezer, darbe girişimin öğrendikten sonra kışlaya geri döndüğünü ve yoldayken Nihat Uçan'ın telsizden verdiği emirleri duyduğunu aktararak, şöyle konuştu.

"Kazım Karabekir Kışlasının Digor pazarı nizamiyesine doğru geldik. Burada askeri araç yoğunluğu vardı. Bu sırada telsizden Nihat Uçan, 'tankları hareketli tutun, tankların üzerine çıkanları vurun, araçları ezin, halka ateş edin' emrini verdi. Bunları duymam üzerine kışlaya dönmeye çalıştım. Tren yoluna geldiğimizde buranın çöp kamyonuyla kapatıldığını, polis ve halkın beraber beklediğini gördüm. Polisler darbe girişimi olduğunu, komutanların birçoğunun yakalandığını ve kışlaya dönmemiz gerektiğini bize söyledi. Ben de yolların kapalı olduğunu ve kışlaya dönmek istediğimizi aktardım. Daha sonra polis eskortluğunda kışlaya dönüş yaptım. Uçan'ın kanunsuz emirlerini yerine getirmedim. Kamu malına zarar vermeden geri döndüm."

Tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Volkan Pehlivan da 15 Temmuz darbe girişimin yaşandığı gece eski yarbay Nihat Uçan'ın emriyle kışlada güvenlik önlemi aldıklarını ve onun planladığı şekilde görev yaptıklarını anlattı.

Nizamiye önünde bir saat görev yaptıktan sonra Uçan'ın yanlarına gelerek MNG kargo önünde kendilerini görevlendirdiğini öne süren Pehlivan, şu savunmayı yaptı:

"Nihat Uçan tank komutanı Yasin Ceylan'ın yanına gelerek 'MNG kargo önünde tedbir alın' şeklinde emir verdi. Komutanımız da yeri bilmediğini söyledi ve bana bilip bilmediğimi sordu. Ben de bilmediğimi ilettim. Uçan, 'bilmiyorsanız öndeki tankları takip edin' dedi. Biz de önümüzdeki tankı takip etmeye başladık. Cumhuriyet Caddesi'nden ters yönden Işıklı Cami'nin oraya gittik. Vatandaşlar burada tepki gösteriyorlardı. Bu sırada tank komutanıyla görüşerek geri dönüş aldık. Kışlanın önüne geldiğimizde eski Tuğgeneral Ali Avcı'nın emir subayı Emrah Akça, 'niye buradasınız gidin halkın arasına girin' şeklinde emir vermeye başladı. Bunun üzerine tanka arıza verdirdik. Ardından eski kurmay başkan Serkan Polat gelerek 'siz burada halen niye bekliyorsunuz çarşıya gidin, mahkemede yargılatırım sizi' dedi. Tankın arızalı olduğunu söyledik. Kışlaya dönmek istedik tren hattına geldiğimizde Uçan, burada tanklara talimat veriyordu. Daha sonra halk tepkisini arttırdı ve kargaşa yaşandı. Bu sırada Uçan polis ekiplerince yakalandı. O alınınca kışlaya gidebildik."

Mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve avukat savunmaları için duruşmayı yarına erteledi.

- Duruşmanın öğleden önceki bölümü

Duruşmanın sabahki bölümünde uzman çavuş Mehmet Salıbaşı ve asteğmen Hüseyin Oytun Kömür de mahkeme heyetine savunmalarını yapmıştı.

Sanık Salıbaşı, darbe girişimini öğrenip kışlaya döndüklerini ancak başka bir davadan tutuklu olan eski yarbay Nihat Uçan'ın kışlaya kimseyi almadığını beyan ederek, "Nihat Uçan, geri döndüğümüz için bizi azarlayarak, 'siz vatan haini misiniz çabuk geri dönün' dedi. Biz de dönmeyeceğimizi söyledik, bizi içeri almadı. Biz de kapıda beklemek zorunda kaldık. Nihat Uçan tekrar bize 'mühimmatınız yok mu? Gidin gerekirse polisleri vurun öldürün, sivilleri öldürün, önünüze çıkan herkesi vurun öldürün ve görev yerlerinize dönün' dedi." ifadesini kullanmıştı.