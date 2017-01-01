Denizli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli dört ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 eski öğretmen gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 20 eski öğretmen için gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli, Edirne, Kütahya ve Manisa'da düzenledikleri operasyonla 14 eski öğretmeni gözaltına aldı.
İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları bildirildi.