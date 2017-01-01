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Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 06:25

ANTALYA (AA) - Antalya'da falezlerden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki arkadaşıyla Işıklar Caddesi bitimindeki falezlerin üst kısmına gelen Barış Yöndem (43), bir anda dengesini yitirerek 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kayalıklarda sıkıştığı belirlenen Yöndem'i kurtarmak için çalışma başlattı. Deniz yüzeyine yakın bir bölgede bulunan Yöndem, deniz polisi tarafından çıkarıldı ancak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis botuyla Antalya Yat Limanı'na getirilen ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Barış Yöndem'in arkadaşlarının olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadığı görüldü.

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