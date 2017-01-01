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FETÖ'nün "mahrem asker abileri"ne operasyon

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:32

KONYA (AA) - Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, örgütün "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 115 kişiden 30'u yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilenlere ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılık, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik "anayasayı ihlal", "yasama organını engellemeye teşebbüs", "hükümete karşı isyan" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanmak isteyen ve bildiklerini anlatan 328 kişinin ifadeleri doğrultusunda soruşturmaya yön verildi.

- Mahrem asker yapılanmasının şeması çıkarıldı

Yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen örgütün "mahrem asker abileri" deşifre edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan rütbeli askerlerle birebir görüşme yapan 115 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 27 ilde gerçekleştirilecek operasyon için bu sabah harekete geçti.

Devam eden operasyonda, 30 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Haklarında yakalama kararı bulunanlardan 22'sinin başka illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi. Emniyet ekipleri, örgütün mahrem asker abi yapılanmasının da şemasını çıkardı.

- Üst komutanı bir öğretmen

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki askerlerden sorumlu kişinin, örgütün "müdür" diye tabir ettiği "Nedim" kod adlı F.A.G'nin olduğu ifade edildi. Öğretmen olan ve üç yardımcısı bulunan F.A.G'nin, üs komutanı yetkisinde olduğu öğrenildi.

Müdür yardımcılarının altında askeri personelden sorumlu "asker abisi" ya da "öğretmen" denilen kişilerin yer aldığı bildirdi. Kod adı bulunan şüphelilerin, darbe kalkışmasına iştirak edenleri özel olarak yetiştirdiği bildirildi.

Asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü olarak görev yapan şüphelilerin, darbe girişimine iştirak eden askeri personelin öğrenimlerinden, örgüt yapılanmasının ideolojisi doğrultusunda eğitilmelerinden ve yetiştirilmelerinden birinci derecede sorumlu oldukları kaydedildi.

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