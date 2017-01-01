Hindistanlı acenteler Antalya'da buluşacak

ANTALYA (AA) - Hindistanlı organizasyon firmaları, Belek Turizm Merkezi'ndeki Rixos Premium Otel'de bir araya gelecek.
28 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek Antalya buluşmasına, 100 Hint organizasyon firmasından 300 kişi katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın da etkinlikle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Hindistan Tur Operatörleri Birliğinin (OTOAI) Muğla bölgesine de mayıs-eylül döneminde beş grup halinde toplam 250 seyahat acente temsilcisini götüreceği ifade edildi.