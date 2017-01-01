Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekstra kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 40,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|25,53
|25,53
|Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)
|kg
|40,00
|40,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|32,00
|32,00
|Antep fıstığı (çifte kavrulmuş)
|kg
|25,00
|29,75
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|33,50
|39,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|64,00
|68,01