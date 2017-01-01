Otomobilin çarptığı Rus turist öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rus kadın turist hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde Alanya yönüne giden Mehmet K. yöntemindeki 09 CCK 99 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 34 yaşındaki Rus uyruklu Marina Demidova'ya çarptı.
Yola savrulan turist, olay yerinde hayatını kaybetti. Rus turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet K, adliyeye sevk edildi.