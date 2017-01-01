ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARTVİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:56

ARTVİN (AA) - Artvin’in Ardanuç ilçesindeki 466 yıllık İskender Paşa Camisi restore ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi İskender Paşa Camisi'nin Artvin’in ilk camilerinden olduğunu belirtti.

Camide restorasyon çalışmalarına başlandığını söyleyen Gümüş, Ardanuç ilçesi Adakale Mahallesi'nde bulunan caminin aslına uygun restore edileceğini kaydetti. Gümüş, "İskender Paşa Vakfı mülkiyetinde olan caminin rölöve, restorasyon projeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları ile oluşturulan fondan Artvin Valiliğimizce karşılanarak yaptırılmıştır.” dedi.

Caminin onarımının gerçekleştirilmesi için hazırlanan projenin Başbakanlık Tanıtma Fonu’na sunularak 400 bin lira destek alındığını bildiren Gümüş, projenin ihale edildiğini anlattı.

Gümüş, caminin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 5 asırlık camimizin restorasyon çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak." dedi.

- İskender Paşa Camisi'nin tarihçesi

Osmanlı döneminden kalma İskender Paşa Camisi, ahşap mimarisi ve kök boya kullanılan rengarenk motifleriyle göz dolduruyor.

Cami, Ardanuç Kalesi’ni fetheden Erzurum Beylerbeyi Çerkez İskender Paşa tarafından 1551 yılında ibadete açıldı.

Caminin batısında, Osmanlı zamanında inşa edilen 3 adet türbe bulunurken, caminin dışa yansımayan 4 ahşap direk üzerine oturtulmuş kubbesi ilgi çekiyor.


İLGİLİ HABERLER
AÇÜ'de mezuniyet töreni
YEREL

AÇÜ'DE MEZUNİYET TÖRENİ

Artvin Çoruh Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu
YEREL

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'ye en çok yatırım yapan 20 ülke
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN 20 ÜLKE

 1
  • 2 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 3 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 4 Yeşim eridi bitti!