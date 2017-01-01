Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor

ARTVİN (AA) - Artvin’in Ardanuç ilçesindeki 466 yıllık İskender Paşa Camisi restore ediliyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi İskender Paşa Camisi'nin Artvin’in ilk camilerinden olduğunu belirtti.
Camide restorasyon çalışmalarına başlandığını söyleyen Gümüş, Ardanuç ilçesi Adakale Mahallesi'nde bulunan caminin aslına uygun restore edileceğini kaydetti. Gümüş, "İskender Paşa Vakfı mülkiyetinde olan caminin rölöve, restorasyon projeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları ile oluşturulan fondan Artvin Valiliğimizce karşılanarak yaptırılmıştır.” dedi.
Caminin onarımının gerçekleştirilmesi için hazırlanan projenin Başbakanlık Tanıtma Fonu’na sunularak 400 bin lira destek alındığını bildiren Gümüş, projenin ihale edildiğini anlattı.
Gümüş, caminin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 5 asırlık camimizin restorasyon çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak." dedi.
- İskender Paşa Camisi'nin tarihçesi
Osmanlı döneminden kalma İskender Paşa Camisi, ahşap mimarisi ve kök boya kullanılan rengarenk motifleriyle göz dolduruyor.
Cami, Ardanuç Kalesi’ni fetheden Erzurum Beylerbeyi Çerkez İskender Paşa tarafından 1551 yılında ibadete açıldı.
Caminin batısında, Osmanlı zamanında inşa edilen 3 adet türbe bulunurken, caminin dışa yansımayan 4 ahşap direk üzerine oturtulmuş kubbesi ilgi çekiyor.