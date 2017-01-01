"Osmanlı'nın unutulan Kut'ül Amare Zaferi Sergisi"

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BURSA (AA) - Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Zaferi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin kazandığı son zafer olan Kut'ül Amare'nin 101. yılı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından hazırlanan orijinal fotoğraf ve mektupların yer aldığı sergi açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Zeki Müren Sergi Salonu'ndaki sergide, Kut'ül Amare Zaferi, birinci ağızdan yazılan mektuplar, fotoğraf, kitap ve mini maketlerle anlatılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin Osmanlı'nın unutturulmak istenen tarihi zaferini hatırlatan güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

Türk milletinin dünya tarihine yön veren, iz bırakan bir millet olduğunu aktaran Altepe, "Büyük Türk milletinin tekrar canlanmasını istemiyorlar ama bu millet, dimdik ayakta durmaya devam edecek. Suriye başta olmak üzere tüm komşularımız huzura kavuşacak ve Türkiye ile güç birliği yaparak, dünya barışına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Altepe, Çanakkale Zaferi'nin çok güzel bir şekilde anıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi'nin hemen ardından Kut bölgesinde İngilizlere karşı bir zafer elde edildi. Bozgun sonrası birçok general, subay ve 13 bin 300 esiri teslim almışız. Uzun seneler bu zafer gizlendi. Artık tek tek gizlenen güzellikler ortaya çıkarılıyor. Ecdadımızla gurur duyuyoruz. Sergide, bölgenin haritaları, savaşa katılan Mehmet Emin Bey'in tabloları, Enver Paşa'nın ve diğerlerinin fotoğrafları, gazeteler Mücahit Arap destekçilerinin izleri, telgraflar, hatıralar ve maketler yer alıyor."

Zaferin 29 Nisan 1952'ye kadar kutlandığını belirten serginin küratörü Bekir Cantemir de "NATO'ya katılma süreciyle zaferin kutlanmasının istenmemesi sebebiyle bu kutlama bırakıldı. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 100. yıl münasebetiyle İstanbul'da ilk sergiyi açtık. Serginin 2.'ncisi, bu yıl Bursa'da açıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi ziyarete açıldı.