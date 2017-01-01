Torunları yaz tatilinde "Nene Hatun"u unutmayacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaz tatiline girecek öğrencilere, Osmanlı - Rus Savaşı'nda küçük yaştaki bebeğini evde bırakarak vatan savunmasına koşan Nene Hatun'u unutmamaları için "Nene Hatun" isimli bin roman dağıtıldı.

Kentin Yakutiye Kaymakamlığının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca temin edilen "Nene Hatun" isimli bin roman, haziran ayında yaz tatiline girecek olan öğrenciler için ilçedeki okullara "Nene Hatun" isimli bin roman gönderdi.

Öğrencilerin kahraman Türk kadını Nene Hatun'u unutmaması için yaz tatilinde okuması amaçlanan romanlar, okullardaki öğretmen ve idareciler aracılığıyla öğrencilere armağan edildi.

Yakutiye Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, yoğun geçen sınav maratonunun ardından yaz tatiline girecek öğrencilerin boş vakitlerini verimli geçirmesi gerektiğine işaret ederek, en etkili öğrenme yolunun kitap okumak olduğunu söyledi.

Kendilerinin de bin öğrenciye yaz tatilinde okumaları amacıyla roman türünde yazılan ve Erzurum'un tarihi şahsiyetlerinden olan Nene Hatun’un hayatını anlatan kitapları dağıttıklarını dile getiren Helvacı, bu romanların Nene Hatun’un ölüm yıl dönümü nedeniyle okullara dağıttıklarını aktardı.

Helvacı, bu kitapları dağıtmaktaki hedeflerinin öğrencilere tarihteki Türk kahramanlarının öğretilmesi olduğunu söyleyen Helvacı, "Nene Hatun'u, vefatının 62. yıl dönümünde anıyoruz. Tarihimizde "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında daha 20 yaşında genç bir gelinken küçük yaştaki bebeğini evde bırakarak Erzurum'daki Aziziye Tabyaları’nın savunulmasında kahramanca çarpışan ve adını tarihe yazdıran Nene Hatun ile diğer tarihi şahsiyetlerimizin hayatlarının öğrencilerimiz tarafından bilinmesini ve öğrenilmesini istiyoruz." diye konuştu.