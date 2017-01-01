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Gaziantep'te kuyumcu soygunu girişimi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:31

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te soygun amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında çıkan çatışmada 2 şüpheliden biri hayatını kaybetti, diğer şüpheli ile iş yeri sahibi yaralandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya yüzlerini gizleyerek giren biri kadın 2 kişi, iş yeri sahibi Şükrü Ekinci'ye silah çekip, altınları almak istedi. Ekinci'nin de silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada iş yeri sahibi ile 2 şüpheli yaralandı. Bu sırada hafif yaralı kadın soyguncu, kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavgada iş yeri sahibi ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek soyguncu, ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Şüpheli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İş yeri sahibi ise tedavi altına alındı.

Olayın ardından çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kaçan kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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