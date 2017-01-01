ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mesanesinden 220 gram ağırlığında taş çıktı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:32

KARABÜK (AA) - Karabük'te, idrar yolunda yanma şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 85 yaşındaki Osman Onaran'ın mesanesinden 220 gram ağırlığında mesane taşı çıktı.

Ameliyatı yapan üroloji uzmanı Opr. Dr. Emin Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesane taşını başarılı bir şekilde çıkardıklarını söyledi.

Hastanın sağlığının iyi olduğunu belirten Coşkun, "Hastamız bir ay önce sık idrar yapma, zor idrar yapma ve idrar yaparken yanma şikayetiyle müracaat etti. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastamıza BPH+ mesane taşı tanısı koyduk. Yapılan başarılı bir operasyonla mesaneden yaklaşık 10 santim boyutunda ve 220 gram ağırlığında mesane taşı çıkarıldı. Ayrıca hastadan prostat dokusu çıkarıldı. 25 yıllık meslek hayatında bu kadar büyük taş görmedim." diye konuştu.

Coşkun, hastadan çıkarılan taşın, Batı Karadeniz'de bugüne kadar bir hastanın mesanesinden ameliyatla çıkarılan en büyük mesane taşı olma özelliğini taşıdığını aktardı.

Osman Onaran da Coşkun'a teşekkür etti.

Rahatsızlık dolaylısıyla çok sıkıntı çektiğini dile getiren Onaran, "Emin Coşkun hocama geldim, beni ameliyat etti ve eski sağlığıma kavuşturdu. Taşı görünce ben de çok şaşırdım." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Karabük'te Nisan ayında 411 konut satıldı
YEREL

KARABÜK'TE NİSAN AYINDA 411 KONUT SATILDI
KBÜ'de &quot;1. Mezuniyet Projesi Sergisi&quot;
YEREL

KBÜ'DE "1. MEZUNİYET PROJESİ SERGİSİ"
KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri
YEREL

KARDEMİR'DE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
Tankut'tan Başkan Aksoy'a taziye ziyareti
YEREL

TANKUT'TAN BAŞKAN AKSOY'A TAZİYE ZİYARETİ
BAKAB Toplantısı Safranbolu'da yapıldı
YEREL

BAKAB TOPLANTISI SAFRANBOLU'DA YAPILDI
Şampiyonlardan Vali Aktaş'a ziyaret
YEREL

ŞAMPİYONLARDAN VALİ AKTAŞ'A ZİYARET
KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri
YEREL

KARDEMİR'DE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
Kardemir Karabükspor'da Kayserispor mesaisi
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA KAYSERİSPOR MESAİSİ

Ramazan denetimleri sürüyor
YEREL

RAMAZAN DENETİMLERİ SÜRÜYOR
Ramazan çadırı Kent Meydanında kuruldu
YEREL

RAMAZAN ÇADIRI KENT MEYDANINDA KURULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

O ŞİMDİ ÇOK ÜNLÜ

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!