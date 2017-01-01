Dev batık uçakta doğum günü sürprizi

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AYDIN (AA) - Kuşadası ilçesi açıklarında hem dalış turizmini canlandırmak hem de deniz canlıları için resif olması için batırılan Airbus A300 uçağı doğum günü kutlamasına ev sahipliği yaptı.

İlçede yaşayan İngiliz vatandaşı Valeria Kalesnikova, eşi Tyler Larre'nin doğum gününü su altında, dünyanın en büyük batık uçağında kutlamak istedi.

Dalış eğitmeninden destek alan Kalesnikova, eşiyle birlikte suya dalış yaptı. Uçağa inen Kalesnikova, "Doğum günün kutlu olsun" yazılı pankart açarak sürpriz yaptı.

Uçak içerisinde bir müddet gezen çift, daha sonra uçağın tepesindeki Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "İnanılmaz bir histi"

Eşine farklı bir doğum kutlaması hazırlayan Kalesnikova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın pek çok yerinde dalış yaptığını ama böylesini hiçbir yerde yaşamadığını belirtti.

Harika duygular yaşadığını ifade eden Kalesnikova "Gerçekten harika bir şey. Aşağıya doğru indikçe iyice meraklanıyoruz. Dünyanın en büyük uçağını görmek gerçekten harika. Eşimin doğum gününü batık uçakta sürpriz yaparak kutlamak istedim. Bizim için unutulmaz bir hatıra oldu. Son olarak batık uçağın tepesinde Türk bayrağını tutup orada durmak ikimiz için de inanılmaz bir histi." diye konuştu.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu ise batık uçağın ilçedeki turizmi hareketlendirdiğini, yerli yabancı çok sayıda turistin batık uçağına dalış yapmak için geldiğini belirtti.