Demirkazık Dağı'nda ölen dağcı toprağa verildi

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NİĞDE (AA) - Niğde’nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'na tırmanış sırasında düşerek hayatını kaybeden 56 yaşındaki Serdar Ayrılmaz'ın cenazesi, ilçeye bağlı Çukurbağ köyünde defnedildi.

Önceki gün solo tırmanış sırasında kaybolan ve AFAD, jandarma ve AKUT ekiplerince Cımbar Vadisi'nde ölmüş halde bulunan Ayrılmaz'ın naaşı, köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra köydeki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Niğde Dağcılık İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, AA muhabirine, Serdar Ayrılmaz'ın, 2010 yılından itibaren Aladağlar'da solo tırmanış yaptığını söyledi.

Eryılmaz, “Demirkazık Dağı'nda solo tırmanışı esnasında düşerek hayatını kaybeden Serdar Ayrılmaz, emekli bir arkadaşımız. Kendisi 1995 yılından beri dağcılık sporuyla ilgileniyordu. Aladağlar bölgesinde Demirkazık, Emle, Kaldır, Alaca, Kızıltaş, Kızılkaya gibi zirvelerin yanı sıra Hasandağı ve Erciyes'e de tırmanış gerçekleştirdi.” dedi.

Dağcılıkta farklı tırmanış teknikleri denendiğini, bunların içinde en çok risk taşıyanın solo tırmanma olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Tırmanışçı kendi emniyetini alır. Bu tırmanışı yapan sporcular bütün riskleri göze alır ve şartları zorlamak ister. Serdar Ayrılmaz da önceki gün antrenman amaçlı Cımbar Vadisi’nde solo tırmanış yapmaya başlamıştı. Kaya kopması sonucu kaza yaşadı ve hayatını kaybetti." diye konuştu.

Ayrılmaz'ın cenazesi, dün askeri helikopterle bulunduğu yerden alınmış, Çamardı Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü.