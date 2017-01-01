İHH Suriye'de mağaza açtı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kentinde ailelerin ücretsiz faydalanacağı mağaza açıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de gerçekleştirilen yardım çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Suriyeli ailelerin kişisel ihtiyaçlarını temin edebilecekleri mağazanın İdlib'te hizmete açıldığını bildiren Yemelek, "Mağazada süpermarket, giyim, ayakkabı, oyuncak ve sosyal etkinlik gibi hizmetlerin verileceği alanlar bulunuyor. Tam teşekküllü bir alışveriş merkezini andıran mağaza, bir yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek." dedi.

Erhan Yemelek, Suriye'de savaşın devam ettiğini ve bu nedenle birçok insanın kişisel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığının altını çizerek, "İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına İdlib kırsalında mağaza kurmaya karar verdik. Burada kadın ve çocukların birçok ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çeşitli alanlar bulunuyor. Suriyeli aileler buradan bir yıl boyunca ücretsiz faydalanacaklar." diye konuştu.

Mağazadan alışveriş yapacak ihtiyaç sahibi ailelerin öncelikle tespit komisyonu tarafından incelendiğini vurgulayan Yemelek, "Bu mağazadan faydalanabilecek ailelerin öncelikle gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarını tespit ediyoruz. Sonrasında ise onlara bir alışveriş kotası belirliyoruz. Bu sayede diledikleri üründen kontrollü bir biçimde temin edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.