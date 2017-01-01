ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İHH Suriye'de mağaza açtı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:48
İHH Suriye'de mağaza açtı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kentinde ailelerin ücretsiz faydalanacağı mağaza açıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de gerçekleştirilen yardım çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Suriyeli ailelerin kişisel ihtiyaçlarını temin edebilecekleri mağazanın İdlib'te hizmete açıldığını bildiren Yemelek, "Mağazada süpermarket, giyim, ayakkabı, oyuncak ve sosyal etkinlik gibi hizmetlerin verileceği alanlar bulunuyor. Tam teşekküllü bir alışveriş merkezini andıran mağaza, bir yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek." dedi.

Erhan Yemelek, Suriye'de savaşın devam ettiğini ve bu nedenle birçok insanın kişisel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığının altını çizerek, "İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına İdlib kırsalında mağaza kurmaya karar verdik. Burada kadın ve çocukların birçok ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çeşitli alanlar bulunuyor. Suriyeli aileler buradan bir yıl boyunca ücretsiz faydalanacaklar." diye konuştu.

Mağazadan alışveriş yapacak ihtiyaç sahibi ailelerin öncelikle tespit komisyonu tarafından incelendiğini vurgulayan Yemelek, "Bu mağazadan faydalanabilecek ailelerin öncelikle gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarını tespit ediyoruz. Sonrasında ise onlara bir alışveriş kotası belirliyoruz. Bu sayede diledikleri üründen kontrollü bir biçimde temin edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Zara İskenderun'da konser verecek
YEREL

ZARA İSKENDERUN'DA KONSER VERECEK
Cinnet getiren polis, anne ve babasını öldürdü
YEREL

CİNNET GETİREN POLİS, ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları
YEREL

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde Pilav Günü etkinliği
YEREL

SAMANDAĞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ'NDE PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Erzin Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
YEREL

ERZİN HALK EĞİTİM MERKEZİ YIL SONU SERGİSİ AÇILDI
Suriyeli ailelere ramazan yardımı
YEREL

SURİYELİ AİLELERE RAMAZAN YARDIMI
Başkan Seyfi Dingil: &quot;İlaçlama Hatay Büyükşehir Belediyesinin görevidir&quot;
YEREL

BAŞKAN SEYFİ DİNGİL: "İLAÇLAMA HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREVİDİR"
İstiklal Marşını ezbere okuma yarışmasını Suriyeli öğrenci kazandı
YEREL

İSTİKLAL MARŞINI EZBERE OKUMA YARIŞMASINI SURİYELİ ÖĞRENCİ KAZANDI
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaya:
YEREL

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. KAYA:
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Hadzidaki ile devam edecek
YEREL

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, HADZİDAKİ İLE DEVAM EDECEK
Hatay'da hırsızlık operasyonu
YEREL

HATAY'DA HIRSIZLIK OPERASYONU
Cezaevinde led lamba ve ekmek üretiyorlar
YEREL

CEZAEVİNDE LED LAMBA VE EKMEK ÜRETİYORLAR
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Yaylacılar devrilen elektrik direkleri ve yolları için yardım bekliyor
YEREL

YAYLACILAR DEVRİLEN ELEKTRİK DİREKLERİ VE YOLLARI İÇİN YARDIM BEKLİYOR
Tapu ve kadastro 170. yaşını kutluyor
YEREL

TAPU VE KADASTRO 170. YAŞINI KUTLUYOR
Suriye sınırında El Nusra üyesi yakalandı
YEREL

SURİYE SINIRINDA EL NUSRA ÜYESİ YAKALANDI

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi