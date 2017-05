Güneydoğu'da yöresel lezzetler desteklenecek

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) tarafından bölgenin yöresel lezzetlerinin daha fazla tanıtımı ve pazarlanması için destek sağlanacak.

Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen toplantıda, GAP BKİ koordinesinde Avrupa Birliğinin de katkısıyla yaklaşık 3,5 milyon avroluk bütçeyle finanse edilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nitelikli Gıda Kümesi Projesi tanıtıldı.

Proje kapsamında özel gastronomi ekipleri fıstık, isot, baklava, zeytinyağı ve kebap gibi bölge kentlerine has üretilen yöresel lezzetleri uluslararası platformlarda daha fazla tanıtılması için çalışma yapacak.

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölgenin gastronomi alanındaki potansiyeliyle dünya çapında öne çıkan bir havzaya sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin mutfak kültürünün dünya çapında tanıtılmasının hedeflendiğini vurgulayan Karahocagil, "Proje bütün bölgeyi kapsıyor tabi Şanlıurfa'nın çok özel bir yeri var. Bir çok ürünün mercimeğin pirincin gen kaynağı Şanlıurfa mutfağı, bunun gücünü ve değerini biliyoruz. Bölgede yetişen ürünlerin daha fazla tanıtılması ve daha kolay pazarlara ulaşarak gerçek değerine ulaşmasını sağlayacak bir küme oluşturacağız. Bu konuda bütün paydaşlarımızı bu kümenin çatısı altına alacağız. Bu sayede ürünlerimiz hem gerçek değerini bulacak hem de üreticimize daha faydalı olacak." diye konuştu.

- "İşimiz zor"

Şanlıurfa ve Gaziantep'in yanı sıra bölgedeki her ilin ayrı bir damak tadının bulunduğuna değinen Karahocagil, "Bölgedeki tüm mutfakların kendine has tat ve lezzetleri var. En küçük ilimiz Kilis ama onun da kendine has; Kilis tavası, zeytinyağı ve üzüm gibi çok özel ürünleri var. İşimiz zor neleri öne çıkaracağız bu konuda sıkıntılı ve güzel bir süreç bizi bekliyor çünkü alternatifimiz ve başarılı mutfak çok bölgede." dedi.

Karahocagil, bölgenin lezzet değerinin Türkiye çapına yayılan lokantalara yansıdığına dikkati çekerek, "Lahmacunu, baklavası, kuru patlıcanı gibi bölgenin lezzetleri zaten çok kabul edilmiş durumda hangi ile gitseniz Urfa Sofrası, Antep Sofrası, Diyarbakır Sofrası mutlaka görürsünüz bu gerçekten de bölgenin kendine has ürün değerinin de çok öne çıktığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar da bölgenin değerlerinin tanıtımına destek olacaklarını belirtti.

- Sahnede kebap hazırladı

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen "nitelikli gıdaları şeflerle buluşturmak" etkinliğinde ise Türkiye'den başlayarak dünya çapında lokanta zincirlerinin kurucularından biri olan Cüneyt Aslan mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sahnede bölgeye has olan patlıcanlı kebap hazırlayan Aslan, lezzetin gerçek değerine ulaşmasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.