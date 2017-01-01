Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından

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KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off serisinde Galatasaray'ı 66-53 yenerek, 1-0 öne geçen Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ın antrenörü Metin Dinçol, karşılaşmanın zevkli ve güzel geçtiğini söyledi.

Dinçol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha arzulu ve istekli olduklarını vurgulayarak "Maça iyi başladık. Farkı 20 sayıya kadar çıkarmamıza rağmen, bazen fark kapandı. İnşallah yarınki maçı da alıp, üçüncü oluruz." ifadelerini kullandı.

Ligde normal sezonu ikinci bitirdiklerini belirten Dinçol, "Ligde iki kez yendiğimiz Karabük'e maalesef play-off'ta iki maçta da yenilince üçüncülük maçına kaldık. İlk maçı 2, ikinci maçı 3 sayı farkla kaybettik. Çok şanssızlıklar yaşadık. İki oyuncumuzun parmağında sorunlar oldu." diye konuştu.



