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Savcıya hakaret eden darbeci askere, disiplin hapis cezası

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:25

KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 36 eski askeri personelin yargılandığı davada tutuklu sanık eski uzman çavuş Mustafa Karakömür'e, Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 gün disiplin hapis cezası verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hamza Yıldırımer ve Erkan İnan'ın yanı sıra 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel hazır bulundu.

Van T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Gürhan Aras ve teğmen Davut Özkaraca, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Tüm sanıklarının savunmalarının alınmasının ardından bazı tanıklar dinlendi.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile bağlantısının olmadığını, asker olmaları nedeniyle kendilerine gelen emirleri uyguladıklarını öne sürerek, bu nedenle tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Arif Kaplan'ın tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istemesi üzerine, tutuklu sanıklardan eski uzman çavuş Mustafa Karakömür, salondaki yerinden cumhuriyet savcısına yönelik "Allah belanı versin" diyerek bağırdı.

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu da sanık Karakömür'ün bu hareketi üzerine heyet kararıyla 4 gün disiplin hapis cezası almasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, adli kontrol şartı bulunanların da haklarındaki bu hükmün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Davanın iddianamesinde, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan dışında bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışı, örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması ile darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılan iddianamede, olay günü kentte yaşananlar ele alınıyor.

İddianamede, karıştıkları suçlar da anlatılan sanıkların "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca eski uzman çavuş Ferhat Parlak'ın "kamu malına zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla, eski uzman çavuş Gökhan Ökmen'in de "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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