Bodrum'da denizi kirleten tekneye işlem

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, denize yağ boşaltan balıkçı teknesine Sahil Güvenlik ekiplerince adli ve idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Torba Mahallesi sahilinde deniz kirliliği oluştuğu ihbarını alması üzerine harekete geçti.

İncelemede, Torba balıkçı barınağında demirli "Azimliler 2" isimli yaklaşık 20 metrelik balıkçı teknesinin motor arızası yaptığını ve bu nedenle motordan denize yağ boşaldığını tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki vatandaşları uyararak, kirlilik temizlenene kadar denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bölgeye deniz temizliğinde kullanılan emici ped ile kirliliğin dağılmasını engelleyici bariyer çekildi. Bölgedeki temizleme çalışmaları iki saatte tamamlandı ve kirliliğin yayılması engellendi.

Öte yandan arıza yapan teknenin sahibine, "denizi kirletmek" suçundan adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.