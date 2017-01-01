Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

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BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda minyatür kale oyunu ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Bilal Kısa takımdan ayrı düz koşu yaparken, sağ üst adalesinde sertleşme olan kaleci Mert Günok tedbir amaçlı dinlendirildi. Pablo Martin Batalla, Aziz Behich, Emre Taşdemir ve Bogdan Stancu ise takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





- Eski oyuncular Özlüce'de





Bu arada Bursaspor'un eski oyuncuları, antrenman öncesi tesislere gelerek takıma moral ziyaretinde bulundu.

Antrenmanda saha içinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen eski oyuncular, yeşil-beyazlılara Gençlerbirliği karşılaşmasında başarı dileğinde bulundu.

Bursaspor'un eski kaptanlarından Sinan Bür, futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, "Bizler bu formayı gururla giymiş eski oyuncular olarak Gençlerbirliği maçı öncesinde yanınızda olmak istedik. Bu maçı kazanarak zorlu süreçten çıkacağınıza inanıyoruz. Bugün ve her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.