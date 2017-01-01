Kilis'te uyuşturucu operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 878 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk edildiği istihbaratı üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Öncüpınar Mahallesi'ndeki 2 evle bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Roxy" ile arama yaptı.
Aramada, 1 milyon 878 bin uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, uyuşturucu hapların batı illerine sevk edilmesinin planlandığını belirledi.
Ekipler, olayla ilgili M.Y, F.Y, E.Y, ve Suriye uyruklu A.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.