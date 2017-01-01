SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İddiaya göre, Çiftlik Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde T. D. (38) ile arkadaşı Orhan Ceniklioğlu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen T.D, Ceniklioğlu'nu bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan Ceniklioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli ise darp nedeniyle tedavi için gittiği Gazi Devlet Hastanesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.